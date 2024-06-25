Четырех человек нашли на месте мощного пожара в подмосковном НИИ

Четырех человек без признаков жизни нашли на месте пожара в НИИ под Москвой

Четырех человек без признаков жизни нашли на месте пожара в здании научно-исследовательского института в Московской области. Об этом сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

Жертв пожара нашли на седьмом этаже здания. Их личности сейчас устанавливаются, добавил собеседник агентства.

Пожар в подмосковном Фрязино начался в понедельник, 24 июня. По последним данным, его жертвами стали восемь человек. Люди задыхались и пытались найти любые способы спастись, из-за чего два человека выпали из окна.

Тушение пожара в подмосковном Фрязино осложнялось наличием кислородных баллонов внутри здания, объяснял губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. В качестве предварительной причины пожара назвали нарушение техники безопасности. Помимо этого, пожар в здании также мог начаться из-за аварийного режима работы электросети.