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10:33, 25 июня 2024Силовые структуры

Следователи нагрянули с обысками к компаниям из сгоревшего во Фрязино здания

СК: идут обыски у директоров управляющей зданием во Фрязино фирмы и арендаторов
СюжетПожар в Подмосковье
Начало событий в новости Четырех человек нашли на месте мощного пожара в подмосковном НИИ

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Следователи в рамках уголовного дела о пожаре в высотном здании в подмосковном Фрязино проводят обыски у директоров управляющей компании и фирм-арендаторов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в областном управлении Следственного комитета (СК) России.

Следственные действия проходят по местам проживания руководителей частных организаций. По данным СК, все помещения сгоревшего здания находились в аренде примерно 50 компаний. Также начались допросы должностных лиц этих фирм. 

На месте пожара следователи и криминалисты продолжают осмотр, также привлечены специалисты для установления полной картины произошедшего. В СК выдвинули возможную причину возгорания — неисправность электропроводки.

Ранее 25 июня сообщалось, что пожарные после тушения огня нашли на седьмом этаже здания четыре жертвы. Их личности сейчас устанавливаются.

Пожар в подмосковном Фрязино начался 24 июня. По последним данным, его жертвами стали восемь человек. Люди задыхались и пытались найти любые способы спастись, из-за чего два человека выпали из окна.

Тушение пожара в подмосковном Фрязино осложнялось наличием кислородных баллонов внутри здания, объяснял губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. В качестве предварительной причины пожара назвали нарушение техники безопасности. Помимо этого, пожар в здании также мог начаться из-за аварийного режима работы электросети.

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      Любовь Ширижик
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