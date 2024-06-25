Италия вырвала ничью у Хорватии и вышла в плей-офф Евро-2024

Италия сыграла вничью с Хорватией со счетом 1:1 и вышла в плей-офф Евро-2024

Сборная Хорватии сыграла вничью с национальной командой Италии в третьем матче группового этапа чемпионата Европы 2024 года, проходящего в Германии. Об этом сообщает корреспондент корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Ред Булл Арена Лейпциг» и завершилась со счетом 1:1. Первый мяч на 55-й минуте забил полузащитник Лука Модрич. На восьмой добавленной ко второму тайму минуте счет сравнял хавбек Маттиа Дзакканьи и вырвал ничью для Италии.

Таким образом, Италия вышла в плей-офф Евро-2024 со второго места, набрав четыре очка. Лидером стала Испания, в активе которой девять очков. Хорватия располагается на третьем месте с двумя очками. Команда сохраняет шансы на выход в плей-офф, ожидая результатов матчей других групп.

Ранее в плей-офф из группы А вышли сборные Германии и Швейцарии. Их соперники определятся позже.