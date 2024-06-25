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18:01, 25 июня 2024Мир

Итальянские СМИ обвинили в замалчивании атак ВСУ на мирные российские объекты

Ди Баттиста: итальянские СМИ предпочитают замалчивать атаку ВСУ на Севастополь

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Подавляющее большинство итальянских средств массовой информации (СМИ) предпочитают замалчивать атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь, дабы сохранить среди итальянцев иллюзию о том, что НАТО отправляет Киеву оружие для обороны. Об этом заявил местный политик и член «Движения пяти звезд» Алессандро Ди Баттиста в своем блоге на YouTube.

«Есть определенные новости, которые не могут подвергаться цензуре. Нельзя скрыть то, как в результате украинской атаки на Севастополь были ранены люди, такие как мы, которые загорали на пляже. Понимание этической коррупции западной прессы (за редкими и ценными исключениями) является первым шагом к обретению интеллектуальной независимости», — заявил он, также указав, что на передовицах самых читаемых итальянских газет он так и не увидел новости об атаке на севастопольский пляж.

По последним данным, в результате атаки на пляж в Севастополе пострадали 153 человека. В Госдуме заявили о причастности к удару США. Схожую позицию высказал МИД, американскому послу в России Линн Трейси был сделан демарш.

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      Виктория Кондратьева
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