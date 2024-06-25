Лавров заявил о паузе в приеме новых членов в БРИКС

Лавров: страны БРИКС взяли паузу по вопросу приема новых членов

Страны-члены БРИКС большинством голосов приняли решение «взять паузу» по вопросу приема новых членов. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, его слова приводит сайт МИД РФ.

«Подавляющим большинством голосов в "десятке" решено взять паузу с новыми членами, чтобы "переварить" вновь прибывших, которые увеличили состав в два раза», — подчеркнул Лавров в ходе встречи с председателем Совета Республики Национального собрания Белоруссии Натальей Кочановой.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что многие страны желают присоединиться к БРИКС. По его словам, недавно о соответствующем желании заявили Малайзия и Таиланд, а всего было подано более 30 заявок.

Позже Лавров заявил, что Россия не уклоняется от диалога с Западом, однако он должен проходить только на равноправной основе.