Мбаппе выйдет в стартовом составе сборной Франции на матч с Польшей на Евро-2024

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе выйдет в стартовом составе сборной Франции на матч третьего круга группового этапа Евро-2024 с Польшей. Об этом во вторник, 25 июня, сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Таким образом, Мбаппе вернется в стартовый состав после перелома носа, который он получил в матче первого круга турнира с австрийцами. Форвард был готов сыграть в следующей встрече с Нидерландами, но главный тренер французов Дидье Дешам оставил его на скамейке запасных.

Матч сборных Франции и Польши пройдет 25 июня на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде и начнется в 19:00 по московскому времени. Тогда же на «Олимпиаштадионе» в Берлине на поле выйдут сборные Австрии и Нидерландов. После двух туров таблицу группы D возглавляют Нидерланды (4 очка), Франция на втором месте (4 очка), далее идут Австрия (3 очка) и Польша (0 очков).

23 июня Мбаппе принял участие в товарищеском матче с немецким клубом «Падерборн» и забил два мяча. В игре были задействованы футболисты французской сборной, не вышедшие на поле в поединке против Нидерландов.