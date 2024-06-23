Португалия вышла в плей-офф, Грузия заработала первые очки, а Мбаппе вернулся на поле: как прошел девятый день Евро-2024

Килиан Мбаппе провел первый матч после полученного на Евро-2024 перелома носа

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе провел первый матч после травмы, полученной в первом туре группового этапа Евро-2024 против Австрии. Об этом сообщает RMC Sport.

Игроки сборной Франции, не задействованные в матче с Нидерландами (0:0), провели товарищескую встречу со вторым составом немецкого «Падерборна», которая проходила в формате двух таймов по 30 минут. Мбаппе вышел на поле в специальной защитной маске и оформил дубль.

18 июня сообщалось, что Мбаппе может пропустить оставшиеся матчи группового этапа Евро-2024. В стартовой игре на турнире против Австрии он получил перелом носа.

Сборная Грузии набрала первые очки на Евро

В первом матче подопечные Вилли Саньоля уступили Турции (1:3), для продолжения борьбы за выход в плей-офф грузинам во втором поединке против Чехии нужно было набирать очки. В концовке первого тайма сборная Грузии вышла вперед: пенальти, назначенный за игру чешского футболиста рукой, реализовал Жорж Микаутадзе.

Во втором тайме сборная Чехии заиграла активнее, и Патрик Шик восстановил равенство, сыграв на добивании. После этого Чехия была близка к победе, но здорово играл вратарь сборной Грузии Георгий Мамардашвили, который отразил 11 мячей. Последний раз на Евро столько сейвов сделал ирландец Шей Гивен в 2012 году. При этом Грузия даже имела шанс на победу, на последних секундах из выгодной позиции выше ворот пробил Саба Лобжанидзе.

Как же не везет. Что не так сделал Лобжанидзе? Мне кажется, поспешил, было же время исполнить все хладнокровнее. Конечно, можно было распорядиться моментом совсем по-другому Заза Джанашия бывший футболист сборной Грузии

Сборная Португалии гарантировала себе первое место в группе, Роналду снова рекордсмен

В другом матче в рамках группы F встречались Португалия и Турция, выигравшие свои первые матчи на турнире. На 21-й минуте Бернарду Силва ударом из пределов штрафной вывел португальцев вперед, а спустя семь минут защитник сборной Турции Самет Акайдын отметился самым курьезным автоголом на турнире. Футболист не глядя отпасовал на вратаря, передача получилась неточной и мяч пересек линию ворот.

7 автоголов забито на Евро-2024 за девять игровых дней

Во второй половине игры турки отличиться не смогли, а португальцы забили еще один гол. Криштиану Роналду вышел один на один с голкипером, но не пожадничал, а покатил мяч на пустые ворота Бруну Фернандешу. Тот установил окончательный счет встречи, а Роналду — сразу два рекорда. Во-первых, ветеран сборной Португалии провел 19-й матч на Евро подряд, ранее достижение принадлежало итальянцу Леонардо Бонуччи (18 игр). Во-вторых, пас на Фернандеша стал седьмой голевой передачей для Роналду на чемпионатах Европы. Это также абсолютный рекорд.

Португалия благодаря победе гарантировала себе первое место в группе. Встреча в последнем туре против Грузии не будет иметь для команды турнирного значения.

Фото: Leon Kuegeler / Reuters

Сборная Бельгии одержала первую победу на Евро

В первом туре сборная Бельгии сенсационно уступила Словакии, но во втором матче команда порадовала болельщиков победой. Уже на второй минуте матча против Румынии Юри Тилеманс ударом с линии штрафной вывел бельгийцев вперед. Преимущество фаворита во втором тайме закрепил капитан команды Кевин де Брейне.

Счет мог бы быть крупнее, однако мяч форварда сборной Бельгии Ромелу Лукаку отметили из-за микроофсайда. С нападающим на нынешнем Евро это происходит в третий раз, пока на его счету так и нет голов. Перед последним туром в группе Е самая запутанная ситуация. Все четыре команды — Бельгия, Румыния, Украина и Словакия — имеют в активе по три очка. Каждый может как выйти в плей-офф, так и прекратить борьбу на турнире.

Фото: Lee Smith / Reuters

Польские фанаты устроили беспорядки в Берлине

В правоохранительных органах немецкой столицы сообщили, что полицейские применили физическую силу, перцовые баллончики и дубинки, чтобы усмирить слишком буйных польских болельщиков. По итогам беспорядков есть арестованные.

Стычка фанатов и правоохранителей случилась около Бранденбургских ворот в Берлине. Поляки закидывали полицейских камнями и бутылками. Кроме того стало известно, что во время встречи сборных Польши и Австрии один из польских болельщиков упал с трехметровой высоты. Он получил серьезные травмы и был госпитализирован. По итогам этой встречи Польша лишилась шансов на выход в плей-офф.