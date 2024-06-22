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19:48, 22 июня 2024Спорт

Роналду установил еще один рекорд на Евро-2024

Роналду установил рекорд по числу матчей на чемпионатах Европы подряд

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду установил еще один рекорд на чемпионате Европы по футболу 2024 года. Об этом сообщает Sport24.

В субботу, 22 июня, форвард вышел на поле в матче второго тура группового этапа против сборной Турции. Эта игра стала для него 19-й подряд, проведенной на континентальных первенствах. Португальцу удалось превзойти рекорд итальянца Леандро Бонуччи, составлявший 18 матчей.

Ранее Роналду установил рекорд по количеству участий в чемпионатах Европы. Нынешний турнир стал шестым в его карьере.

На момент публикации новости в матче между сборными Португалии и Турции перерыв. Со счетом 2:0 ведут португальцы.

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      Алексей Гусев
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