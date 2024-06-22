Роналду установил еще один рекорд на Евро-2024

Роналду установил рекорд по числу матчей на чемпионатах Европы подряд

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду установил еще один рекорд на чемпионате Европы по футболу 2024 года. Об этом сообщает Sport24.

В субботу, 22 июня, форвард вышел на поле в матче второго тура группового этапа против сборной Турции. Эта игра стала для него 19-й подряд, проведенной на континентальных первенствах. Португальцу удалось превзойти рекорд итальянца Леандро Бонуччи, составлявший 18 матчей.

Ранее Роналду установил рекорд по количеству участий в чемпионатах Европы. Нынешний турнир стал шестым в его карьере.

На момент публикации новости в матче между сборными Португалии и Турции перерыв. Со счетом 2:0 ведут португальцы.