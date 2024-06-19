Новые рекорды Роналду, трудная победа Португалии и неудачный дебют Грузии: как прошел пятый день Евро-2024

Криштиану Роналду установил рекорд, сыграв на шестом для себя чемпионате Европы

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду сыграл в матче первого тура группового этапа Евро-2024 против команды Чехии, установив очередной рекорд. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру». Нынешний чемпионат Европы стал для Роналду шестым по счету — он является единоличным лидером по этому показателю.

Португальский форвард выступал на всех континентальных первенствах с 2004 года. Ближайший преследователь Роналду среди других участников турнира — хорват Лука Модрич. Нынешний Евро стал для него пятым в карьере.

В матче с чехами Роналду появился на поле с первых минут и установил еще один рекорд.

26-й матч на чемпионатах Европы провел Роналду в составе сборной

Второй в этом рейтинге — партнер Криштиану по сборной Пепе. 41-летний защитник португальцев сыграл в 20 матчах на чемпионатах Европы. Он также вышел в стартовом составе национальной команды, установив еще один рекорд: стал самым возрастным игроком в истории Евро.

Пепе Фото: Petr Josek / AP

Португальцы вырвали победу в матче с Чехами, забив решающий гол на 92-й минуте

В стартовом матче Евро-2024 сборной Португалии пришлось отыгрываться. Чехи оборонялись практически все время, а на 62-й минуте перешли в атаку, завершившуюся голом. После передачи Владимира Цоуфала Лукаш Провод пробил из-за пределов штрафной, попав точно в угол португальских ворот.

После этого сборная Чехии еще глубже села в оборону, но атаки португальцев все же увенчались успехом на 69-й минуте, когда голкипер чехов Индржих Станек неудачно выбил мяч, попав прямо в ногу своему защитнику Робину Граначу. Мяч рикошетом от ноги последнего залетел в ворота.

Португальцы продолжили атаковать. На 87-й минуте Роналду головой замкнул навес с фланга, но попал в штангу. Первым на добивании оказался Диогу Жота. Изначально главный арбитр встречи итальянец Марко Гуида засчитал гол, но после вмешательства VAR отменил его. Оказалось, что в момент передачи Роналду находился в офсайде.

Диогу Жота (справа) и Роберто Мартинес Фото: Petr Josek / AP

На 90-й минуте главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес провел тройную замену, на поле вышли защитник Нелсон Семеду и нападающие Шику Консейсау и Педру Нету. В итоге вышедшие на замену форварды принесли португальцам победу. На 92-й минуте Нету прострелил с левого фланга, Гранач неудачно остановил мяч, а Консейсау забил с близкого расстояния.

В оставшееся время чехи не смогли отыграться. Сборная Португалии одержала волевую победу на старте турнира.

Макгрегор сделал крупную денежную ставку на то, что Роналду станет лучшим бомбардиром Евро

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор ждет от португальского форварда новых рекордов. В соцсети X он похвастался тем, что сделал крупную ставку на нынешний Евро. Он поставил 60 тысяч евро на то, что Роналду станет лучшим бомбардиром проходящего в Германии турнира. Коэффициент на подобный исход составляет 15.00.

900 тысяч евро может составить выигрыш Макгрегора

В матче с чехами Роналду не забил. В данный момент ни один из принимающих участие в Евро игроков не записал на свой счет больше одного мяча.

На предыдущем Евро Роналду разделил «Золотую бутсу» с нападающим сборной Чехии Патриком Шиком. Оба игрока забили по пять мячей. При этом Криштиану принял участие в четырех матчах, а Шик — в пяти.

Чем руководствовался Макгрегор при ставке — неизвестно, однако 18 июня бывший претендент на пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Чейл Соннен заявил, что ирландец находится на реабилитации. По его информации, именно из-за этого Макгрегор снялся с боя против американца Майкла Чендлера.

Конор Макгрегор Фото: Vianney Le Caer / AP

Дебют Грузии на Евро отметился дракой фанатов и поражением от сборной Турции

В другом матче группы F встречались сборные Грузии и Турции. Яркой прелюдией этой встречи стала драка, которую устроили болельщики обеих команд прямо на трибунах стадиона «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде, на котором проходила игра. На опубликованных в интернете кадрах видно, как фанаты дерутся у ограждения между секторами и бросают друг в друга посторонние предметы.

В полиции Дортмунда заявили ТАСС, что изучают записи с камер видеонаблюдения для установления личностей правонарушителей. «Перед игрой на стадионе произошло столкновение между группами турецких и грузинских фанатов. Силы безопасности и полиция оттеснили их друг от друга», — рассказали в полиции.

В дебютном матче на Евро сборная Грузии пропустила первой. На 25-й минуте защитнику турецкой команды Мерту Мюльдюру удался невероятный удар: после выноса мяча соперником он пробил с лета из-за пределов штрафной площади, попав точно в угол грузинских ворот. Почти сразу турки забили второй мяч, но после вмешательства VAR он был отменен, Кенан Йылдыз оказался в положении «вне игры».

Футболисты сборной Грузии празднуют первый в истории своей команды гол на Евро Фото: Alessandra Tarantino / AP

Уже спустя семь минут случился первый в истории сборной Грузии гол на чемпионатах Европы. Нападающий Жорж Микаутадзе замкнул прострел Георгия Кочорашвили, пробив низом в ближний угол ворот Мерта Гюнока.

На 65-й минуте 19-летний полузащитник мадридского «Реала» Арда Гюлер вновь вывел Турцию вперед. Молодой футболист отличился, забив дальним ударом. Окончательный счет в матче установил Керем Актюркоглу, забивший в пустые ворота. Вратарь сборной Грузии Георгий Мамардашвили, увлекшись игрой, пошел в чужую штрафную в попытке помочь команде сравнять счет, чем и воспользовался вышедший на замену турецкий нападающий.

Этот Евро — результат большой работы, проделанной в Грузии за последние десять лет и награда за эти усилия. Нам немного не хватило таланта и опыта, но все это мы можем получить, только участвуя в подобных турнирах. Чем больше мы будем играть, тем лучше мы будем Вилли Саньоль главный тренер сборной Грузии

«Проигрывать всегда неприятно, но думаю, моя команда может гордиться тем, как мы выступили и представили грузинский футбол в таком позитивном ключе», — прокомментировал исход матча главный тренер грузинской команды француз Вилли Саньоль.