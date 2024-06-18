Сборная Португалии одержала волевую победу над Чехией на Евро-2024

Сборная Португалии со счетом 2:1 обыграла Чехию в первом своем матче Евро-2024

Сборная Португалии одержала волевую победу над командой Чехии в матче первого круга группового этапа Евро-2024. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник, 18 июня, на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге и завершилась со счетом 2:1. На 62-й минуте чехи вышли вперед, отличился Лукаш Провод. Через пять минут португальцы восстановили равенство после автогола Робина Гранача. Победный мяч в добавленное ко второму тайму время забил вышедший на замену нападающий португальцев Шику Консейсау.

В матче группы F сборная Турции обыграла Грузию со счетом 3:1. В составе турецкой команды отличились Мерт Мюльдюр, Арда Гюлер и Керем Актюркоглу. У сборной Грузии мяч забил Жорж Микаутадзе, он стал автором первого гола в истории выступлений своей национальной команды на Евро.

Евро-2024 проходит в десяти городах Германии с 14 июня по 14 июля. Действующими чемпионами континента являются итальянцы.