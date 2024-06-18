Сборная Грузии стартовала на Евро-2024 с поражения от Турции

Сборная Грузии со счетом 1:3 уступила Турции в первом матче на Евро-2024

Сборная Грузии уступила Турции в матче первого круга группового этапа Евро-2024. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась во вторник, 18 июня, в Дортмунде и завершилась победой турецкой команды со счетом 3:1. На 25-й минуте Мерт Мюльдюр забил первый мяч. Спустя семь минут нападающий Жорж Микаутадзе восстановил равенство, забив первый мяч на Евро в истории сборной Грузии. На 65-й минуте Арда Гюлер отличился дальним ударом. Окончательный счет в добавленное ко второму тайму время установил Керем Актюркоглу, забивший в пустые ворота, после того как грузинский вратарь Георгий Мамардашвили пошел в чужую штрафную в попытке помочь своей команде забить.

До матча на стадионе «Сигнал Идуна Парк» подрались турецкие и грузинские болельщики. На появившихся в сети кадрах видно, как болельщики двух команд дерутся на границе секторов арены и бросают друг в друга посторонние предметы.

Евро-2024 проходит в десяти городах Германии с 14 июня по 14 июля. Грузия является единственным дебютантом турнира.