Фанаты сборной Польши устроили беспорядки в Германии на Евро-2024

Поляки бросали в берлинских полицейских камни и бутылки на Евро-2024

Фанаты сборной Польши устроили беспорядки в Германии на Евро-2024. Об этом сообщает Reuters.

«Наши коллеги применили физическую силу, перцовые баллончики и дубинки. Есть арестованные», — сообщили правоохранительные органы Берлина. Пресс-секретарь немецкой полиции заявил, что пока не может дать информацию по числу пострадавших и задержанных.

Стычка фанатов и правоохранителей случилась около Бранденбургских ворот в Берлине. Поляки закидывали полицейских камнями и бутылками.

Ранее стало известно, что один из фанатов сборной Польши упал с трехметровой высоты во время матча Евро-2024 против сборной Австрии. Он был госпитализирован с серьезными травмами.

21 июня сборная Польши потерпела второе подряд поражение на Евро-2024 и стала первой командой, которая лишилась шансов на выход в плей-офф. Накануне подопечные Михала Пробежа проиграли австрийцам 1:3.