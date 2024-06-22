Польша стала первой командой, которая лишилась шансов на выход в плей-офф Евро

Сборная Польши первой из команд-участниц Евро-2024 лишилась шансов на выход в плей-офф. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

После поражения от Нидерландов в первом туре группового этапа поляки встречались с австрийцами, которые также стартовали на турнире с поражения. Еще один неудачный матч лишал одну из сборных шансов на выход в плей-офф.

Первые 15 минут прошли не по плану. Мы не очень хорошо справлялись с агрессивной игрой Австрии и постоянно теряли мяч Михал Пробеж тренер сборной Польши

Сборная Польши проиграла Австрии со счетом 1:3. Первый тайм закончился вничью 1:1, но во второй половине Австрия забила два безответных мяча. Любопытный момент произошел ближе к концу встречи — вратарь сборной Польши Войцех Щенсны в падении челюстью задел в собственной штрафной Марселя Забитцера. Тот упал, судья назначил пенальти, а Марко Арнаутович его реализовал. В составе победителей голами также отметились Гернот Траунер и Кристоф Баумгартнер. У поляков забил Кшиштоф Пентек.

Звездный форвард сборной Польши Роберт Левандовски провел на поле всего полчаса во втором тайме и не отметился результативными действиями. В первой игре он вообще участия не принимал — дело в травме, полученной в товарищеской встрече прямо перед Евро-2024.

Роберт Левандовски Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Поляки с нулем очков на последнем месте группы D, австрийцы — третьи с тремя очками и не очень ясными перспективами по выходу в плей-офф. В последнем туре им нужно не проиграть Нидерландам, чтобы претендовать на выход из группы хотя бы с третьего места. Напомним, что кроме первых двух команд из каждого квартета, в плей-офф попадут еще четыре сборные с третьих позиций с наибольшим количеством очков.

Украинские фанаты на матче со Словакией вывесили флаг с политическим призывом

Очередной день Евро-2024 не обошелся без политики на трибунах. Фанаты сборной Украины вывесили флаг страны с надписью на английском языке «Верните нам выборы». Он попадал в трансляцию около 25 минут, затем его сняли. Примечательно, что подобные высказывания от фанатов запрещены регламентом Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Матч сборных Украины и Словакии Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Сборная Украины выиграла впервые на Евро-2023. Команда Сергея Реброва уступала Словакии 0:1 по ходу второго тайма, но сумела переломить ход поединка, забив дважды. В составе украинцев отличились Николай Шапаренко и Роман Яремчук, у словаков гол на счету Ивана Шранца.

Мы очень плохо сыграли с Румынией, но сегодня игроки показали другой настрой и заслужили победу Сергей Ребров тренер сборной Украины

После второго тура украинцы с тремя очками вышли на второе место таблицы группы E, словаки с аналогичным результатом по очкам — третьи. Лидирует Румыния, замыкает четверку Бельгия. Но у двух последних по матчу в запасе, и после их поединка положение дел в таблице наверняка изменится.

Франция и Нидерланды сыграли первую нулевую ничью на Евро-2024

Закрывался восьмой игровой день Евро одной из самых многообещающих встреч всего группового этапа — Франция играла с Нидерландами. Главная интрига перед началом матча — появится на поле француз Килиан Мбаппе или нет. В матче с Австрией ему сломали нос. Мбаппе почти сразу после этого начал тренироваться в общей группе, но с маской на лице в цветах французского триколора. Как оказалось, регламент УЕФА позволяет играть только в однотонной маске. И для Мбаппе к матчу с голландцами изготовили еще одну.

Но увидеть Мбаппе на поле в маске в этот вечер в Лейпциге было не суждено. Дидье Дешам решил играть против Нидерландов без своей главной звезды и берег форварда на скамейке запасных до конца матча. Он пригодится на более поздних стадиях турнира, куда французы с большой долей вероятности попадут.

Килиан Мбаппе Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Сам матч не оправдал ожиданий хотя бы с точки зрения результативности, которая на этом Евро пока на очень высоком уровне. Две сильные сборные сыграли первую нулевую ничью на турнире. Сборная Нидерландов забила один мяч во втором тайме, но после просмотра видеоповтора судья отменил гол из-за офсайда. Команды по итогам двух туров группового этапа набрали по четыре очка. Франция занимает первое место в квартете D, Нидерланды — вторые.

Расстроен из-за недостаточной эффективности в атаке и отсутствия голов. Мы отлично действуем впереди, есть много позитивных моментов, но, очевидно, чтобы побеждать, нужны голы Дидье Дешам тренер сборной Франции

Хакеры вновь атаковали польское телевидение

Польское телевидение подверглось очередной хакерской атаке во время трансляции матча Евро-2024. Пострадали зрители матча Польши и Австрии. «Приносим свои извинения за технические проблемы. Мы интенсивно работаем над стабильностью трансляции», — заявили на польском телевидении.

Фанаты сборной Польши Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Когда аналогичные проблемы наблюдались во время первого матча поляков против голландцев, виновниками назвали российских хакеров. «Это была DDOS-атака, направленная на отключение сервиса, который позволяет польским гражданам смотреть трансляции через интернет. Все следы ведут в Россию», — заявил Ольшевский.

Ну а фанаты сборной Польши вспомнили про Россию и сегодня. Они выкрикивали оскорбительные кричалки перед матчем Евро-2024 против Австрии, когда организованной толпой проходили перед посольством России в Берлине.