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23:55, 21 июня 2024Спорт

Cборные Франции и Нидерландов сыграли первую нулевую ничью на Евро-2024

Франция и Нидерланды сыграли вничью во втором туре группового этапа Евро

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Cборные Франции и Нидерландов сыграли первую нулевую ничью на Евро-2024. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Матч состоялся в Лейпциге. Сборная Нидерландов забила один мяч во втором тайме, но судья отменил гол после просмотра видеоповтора из-за офсайда. Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе, сломавший нос в первой встрече, участия в игре не принимал.

Команды по итогам двух туров группового этапа набрали по четыре очка. Франция занимает первое место в квартете D, Нидерланды — вторые.

В стартовых матчах Евро-2024 французы и голландцы одержали победы. Команда Дидье Дешама была сильнее Австрии 1:0. Нидерланды переиграли сборную Польши со счетом 2:1.

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      Илья Костин
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