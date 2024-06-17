Сборная Франции стартовала на Евро-2024 с победы над Австрией

Сборная Франции со счетом 1:0 обыграла Австрию в первом матче на Евро-2024

Сборная Франции обыграла команду Австрии в матче первого круга группового этапа Евро-2024. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча группы D состоялась в понедельник, 17 июня, на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе и завершилась победой французов со счетом 1:0. На 38-й минуте защитник австрийцев Максимилиан Вебер отправил мяч в свои ворота.

В других матчах игрового дня в группе E сборная Румынии разгромила Украину со счетом 3:0, а Словакия переиграла Бельгию (1:0). После первого круга таблицу квартета возглавляют румыны, вслед за ними расположились словаки, бельгийцы и украинцы.

Евро-2024 проходит в десяти городах Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная России пропускает турнир из-за отстранения по решению Союза европейских футбольных ассоциаций.