Сборная Словакии обыграла Бельгию на Евро-2024

Сборная Словакии со счетом 1:0 обыграла Бельгию в матче Евро-2024

Сборная Словакии одержала победу над командой Бельгии в матче первого тура группового этапа Евро-2024. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча группы E прошла 17 июня во Франкфурте на стадионе «Дойче Банк Парк» и завершилась победой словаков со счетом 1:0. Единственный гол на седьмой минуте матча забил форвард Иван Шранц. Два гола сборной Бельгии в исполнении Ромелу Лукаку были отменены после вмешательства VAR: в одном случае нападающий попал в офсайд, в другом — ассистировавший ему Луа Опенда подыграл себе рукой.

Ранее 17 июня состоялся другой матч группы E, в котором сборная Румынии со счетом 3:0 разгромила Украину. В составе румын отличились Николае Станчу, Рэзван Марин и Денис Дрэгуш. На стадион было запрещено проносить российские флаги, при этом во время игры на трибуне, на которой располагались болельщики сборной Румынии, заметили флаг Донецкой народной республики.

Евро-2024 проходит в десяти городах Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная России пропускает турнир из-за отстранения по решению Союза европейских футбольных ассоциаций.