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18:26, 17 июня 2024Спорт

Фанаты сборной Румынии вывесили флаг ДНР на матче с Украиной

Фанаты сборной Румынии вывесили флаг ДНР во время матча Евро-2024 с Украиной

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Фанаты сборной Румынии вывесили флаг Донецкой народной республики (ДНР) во время матча группового этапа Евро-2024 с Украиной. Об этом сообщает Telegram-канал Арсен Версен.

На опубликованном фото видно, что болельщики в футболках сборной Румынии, сидящие на первом ряду, вывесили флаг ДНР. Матч прошел на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене 17 июня и завершился разгромной победой румынской команды со счетом 3:0.

Ранее появилась информация, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретил проносить российские флаги на матч Украины и Румынии. Сотрудники службы безопасности «Альянц Арены» должны были отбирать триколоры у направляющихся на игру фанатов. Аналогичные меры должны были быть приняты в отношении болельщиков, которые продемонстрировали бы флаг России во время матча.

Евро-2024 проходит в десяти городах Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная России пропускает турнир из-за отстранения по решению УЕФА.

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      Андрей Стрельцов
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