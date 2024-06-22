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11:21, 22 июня 2024Спорт

Польский болельщик упал с трехметровой высоты во время матча Евро-2024 на арене в Берлине

Фанат сборной Польши упал с трибуны и получил серьезные травмы

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Польский болельщик упал с трехметровой высоты во время матча Евро-2024 на арене в Берлине. Об этом сообщает NRK.

После падения мужчина потерял сознание, затем его доставили в больницу с различными травмами. Еще один фанат сборной Польши получил удар кулаком в челюсть от берлинского полицейского. Перед этим поляк кинул в правоохранителей бутылку.

21 июня сборная Польши потерпела второе подряд поражение на Евро-2024 и стала первой командой, которая лишилась шансов на выход в плей-офф. Накануне подопечные Михала Пробежа проиграли австрийцам 1:3.

В еще одном матче дня сборная Украины одержала первую победу на турнире. Команда Сергея Реброва была сильнее Словакии 2:1, уступая по ходу встречи.

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      Илья Костин
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