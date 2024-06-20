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20:14, 20 июня 2024Спорт

Тренер сборной Франции рассказал о состоянии Мбаппе перед матчем с Нидерландами

Тренер сборной Франции Дешам: сделаем все, чтобы Мбаппе сыграл с Нидерландами

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал о состоянии капитана команды Килиана Мбаппе перед матчем с Нидерландами на Евро-2024. Слова специалиста приводит RMC Sport.

Дешам отметил, что восстановление Мбаппе идет в правильном направлении. «Вчера он смог выйти на тренировку и немного поработал. Сегодня он сделает то же самое. Мы сделаем все возможное, чтобы завтра он был готов выйти на поле и сыграть», — заявил тренер трехцветных.

Матч группы D между Францией и Нидерландами состоится 21 июня и начнется в 22:00 по московскому времени. Встреча пройдет на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге.

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18 июня сообщалось, что Мбаппе может пропустить оставшиеся матчи группового этапа Евро-2024 против команд Нидерландов и Польши. Отмечалось, что нападающему придется выступать в защитной маске, которую изготовят из мягких тканей на заказ.

Капитан сборной Франции получил перелом носа в первом матче группового этапа Евро-2024 против Австрии. В концовке встречи Мбаппе пошел в верховую борьбу и ударился головой о плечо соперника. В течение нескольких минут форварду мадридского «Реала» останавливали кровотечение, затем заменили. После игры он был госпитализирован, решался вопрос о проведении ему операции. В итоге хирургического вмешательства удалось избежать.

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      Андрей Стрельцов
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