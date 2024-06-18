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12:38, 18 июня 2024Спорт

Мбаппе предсказали пропуск оставшихся матчей группового этапа Евро-2024

Мбаппе пропустит два матча сборной Франции в группе из-за перелома носа

Фото: Jan Huebner / Globallookpress.com

Капитану сборной Франции Килиану Мбаппе предсказали пропуск оставшихся матчей группового этапа Евро-2024. Об этом пишет издание Le Figaro.

По данным источника, Мбаппе из-за перелома носа вернется в строй только плей-офф и будет выступать в защитной маске. Ее срочно изготовят на заказ из мягких тканей.

Ранее Мбаппе пошутил по поводу сломанного носа. «Есть идеи насчет того, как должна выглядеть маска?» — написал Мбаппе.

Перелом носа капитан сборной Франции получил в первом матче группового этапа Евро-2024 против Австрии. При ударе головой Мбаппе ударился носом в плечо соперника. В течение нескольких минут форварду мадридского «Реала» останавливали кровотечение.

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      Илья Костин
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