Килиан Мбаппе попросил болельщиков предложить идеи для защитной маски

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе пошутил после перелома носа. Он оставил пост с вопросом к болельщикам в социальной сети X.

«Есть идеи насчет маски?» — написал Мбаппе. Речь идет о защитной маске для лица, которую ему придется носить во время матча из-за травмы.

Мбаппе получил перелом носа в первой встрече группового этапа Евро-2024 против Австрии. Изначально была информация, что футболисту потребуется операция, но ее удалось избежать.

Сборная Франции выиграла стартовый матч Евро-2024 у Австрии со счетом 1:0 благодаря автоголу защитника австрийцев Максимилиана Вебера. Следующий поединок французы проведут против сборной Нидерландов 21 июня в 22:00 по московскому времени.