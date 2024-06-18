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09:59, 18 июня 2024Спорт

Мбаппе пошутил после перелома носа

Килиан Мбаппе попросил болельщиков предложить идеи для защитной маски

Фото: Jan Huebner / IMAGO / Globallookpress.com

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе пошутил после перелома носа. Он оставил пост с вопросом к болельщикам в социальной сети X.

«Есть идеи насчет маски?» — написал Мбаппе. Речь идет о защитной маске для лица, которую ему придется носить во время матча из-за травмы.

Мбаппе получил перелом носа в первой встрече группового этапа Евро-2024 против Австрии. Изначально была информация, что футболисту потребуется операция, но ее удалось избежать.

Сборная Франции выиграла стартовый матч Евро-2024 у Австрии со счетом 1:0 благодаря автоголу защитника австрийцев Максимилиана Вебера. Следующий поединок французы проведут против сборной Нидерландов 21 июня в 22:00 по московскому времени.

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      Илья Костин
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