RMC Sport: Мбаппе избежал операции на носу после травмы в матче Евро с Австрией

Капитан сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе избежал операции на носу после обследования в клинике Дюссельдорфа. Об этом написал журналист RMC Sport Фабрис Хокинс в социальной сети Х.

По данным Хокинса, по итогам обследования нападающему не стали проводить операции. Предполагается, что он сможет выйти на поле в пятницу. Позже эти сведения подтвердил президент Федерации футбола Франции (FFF) Филипп Диалло. «Это так, никакой операции», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Мбаппе разбили нос в стартовом матче Евро. На 90-й минуте его заменили на Оливье Жиру.

Франция стартовала на Евро-2024 с победы над Австрией. Встреча группы D прошла в понедельник, 17 июня, на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе и завершилась победой французов со счетом 1:0. В следующем туре чемпионата Европы сборная Франции сыграет 21 июня с командой Нидерландов.

Евро-2024 проходит в десяти городах Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная России пропускает турнир из-за отстранения по решению Союза европейских футбольных ассоциаций.