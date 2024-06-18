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06:07, 18 июня 2024Спорт

Мбаппе избежал операции на носу после травмы

RMC Sport: Мбаппе избежал операции на носу после травмы в матче Евро с Австрией
Мбаппе

Мбаппе . Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Капитан сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе избежал операции на носу после обследования в клинике Дюссельдорфа. Об этом написал журналист RMC Sport Фабрис Хокинс в социальной сети Х.

По данным Хокинса, по итогам обследования нападающему не стали проводить операции. Предполагается, что он сможет выйти на поле в пятницу. Позже эти сведения подтвердил президент Федерации футбола Франции (FFF) Филипп Диалло. «Это так, никакой операции», — сказал он.

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Ранее сообщалось, что Мбаппе разбили нос в стартовом матче Евро. На 90-й минуте его заменили на Оливье Жиру.

Франция стартовала на Евро-2024 с победы над Австрией. Встреча группы D прошла в понедельник, 17 июня, на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе и завершилась победой французов со счетом 1:0. В следующем туре чемпионата Европы сборная Франции сыграет 21 июня с командой Нидерландов.

Евро-2024 проходит в десяти городах Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная России пропускает турнир из-за отстранения по решению Союза европейских футбольных ассоциаций.

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      Марина Совина
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