Капитану сборной Франции Мбаппе разбили нос в стартовом матче Евро с Австрией

Капитан сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе получил травму в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы против команды Австрии. Об этом передает РИА Новости.

При ударе головой Мбаппе ударился носом в плечо соперника. В течение нескольких минут форварду мадридского «Реала» останавливали кровотечение.

Вместе с врачом нападающий ушел за бровку, после чего вышел и лег на поле. За это он получил желтую карточку. На 90-й минуте футболиста заменили на Оливье Жиру.

Франция стартовала на Евро-2024 с победы над Австрией. Встреча группы D прошла в понедельник, 17 июня, на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе и завершилась победой французов со счетом 1:0. На 38-й минуте защитник австрийцев Максимилиан Вебер отправил мяч в свои ворота.

Евро-2024 проходит в десяти городах Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная России пропускает турнир из-за отстранения по решению Союза европейских футбольных ассоциаций.