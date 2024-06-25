Мбаппе забил свой первый гол на чемпионатах Европы

Килиан Мбаппе забил гол Польше, мяч стал для него первым на чемпионатах Европы

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе забил свой первый гол на чемпионатах Европы, поразив ворота поляков в матче третьего тура группового этапа Евро-2024. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Мбаппе отличился с пенальти на 56-й минуте встречи, которая проходит на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Одиннадцатиметровый заработал Усман Дембеле, на нем сфолил польский защитник Якуб Кивер.

На момент публикации новости счет в матче 1:0 в пользу французов.

Мбаппе вышел на поле с первых минут впервые после перелома носа, полученного в матче первого круга с Австрией. Нападающий был готов сыграть уже в следующей встрече с Нидерландами, но главный тренер французов Дидье Дешам оставил его на скамейке запасных.

Чемпионат Европы проходит в десяти городах Германии с 14 июня по 14 июля.