Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе забил свой первый гол на чемпионатах Европы, поразив ворота поляков в матче третьего тура группового этапа Евро-2024. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Мбаппе отличился с пенальти на 56-й минуте встречи, которая проходит на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Одиннадцатиметровый заработал Усман Дембеле, на нем сфолил польский защитник Якуб Кивер.
На момент публикации новости счет в матче 1:0 в пользу французов.
Мбаппе вышел на поле с первых минут впервые после перелома носа, полученного в матче первого круга с Австрией. Нападающий был готов сыграть уже в следующей встрече с Нидерландами, но главный тренер французов Дидье Дешам оставил его на скамейке запасных.
Чемпионат Европы проходит в десяти городах Германии с 14 июня по 14 июля.