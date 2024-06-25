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20:25, 25 июня 2024Спорт

Мбаппе забил свой первый гол на чемпионатах Европы

Килиан Мбаппе забил гол Польше, мяч стал для него первым на чемпионатах Европы
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе. Фото: Leon Kuegeler / Reuters

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе забил свой первый гол на чемпионатах Европы, поразив ворота поляков в матче третьего тура группового этапа Евро-2024. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Мбаппе отличился с пенальти на 56-й минуте встречи, которая проходит на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Одиннадцатиметровый заработал Усман Дембеле, на нем сфолил польский защитник Якуб Кивер.

На момент публикации новости счет в матче 1:0 в пользу французов.

Мбаппе вышел на поле с первых минут впервые после перелома носа, полученного в матче первого круга с Австрией. Нападающий был готов сыграть уже в следующей встрече с Нидерландами, но главный тренер французов Дидье Дешам оставил его на скамейке запасных.

Чемпионат Европы проходит в десяти городах Германии с 14 июня по 14 июля.

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      Андрей Стрельцов
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