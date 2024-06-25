Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:55, 25 июня 2024Мир

В МИД заявили о недооценке Западом готовности России защищаться

Рябков: Запад недооценивает готовность России обеспечить свои интересы

Фото: Alexey Belkin / Business Online / Global Look Press

На Западе недооценивают готовность России в любой ситуации защищать и обеспечивать свои интересы. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков во время Примаковских чтений, его слова приводит РИА Новости.

«Вы правы в недооценке нашими западными противниками готовности России постоять за себя и обеспечить в любой ситуации собственные интересы. Не хочется предполагать даже, что эта недооценка может иметь трагический, фатальный характер», — сказал Рябков.

Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что Россия сохранит контроль над новыми регионами. Политик добавил, что Украина не способна переломить ход конфликта. При этом он подчеркнул, что Запад не будет признавать вхождение в состав России новых регионов. Чешский лидер добавил, что Украина не способна переломить ход конфликта.

Что думаешь? Оцени!
      Евгений Силаев
      Обсудить
      Последние новости

      ЕС начал переговоры с Украиной о вступлении в союз. Это может занять годы

      Песков назвал абсурдным заявление МУС о сотрудничестве с Россией

      Чистая прибыль банков России снизилась

      Путин наградил погибших во время терактов в Дагестане полицейских

      В МИД заявили о недооценке Западом готовности России защищаться

      Путин наградил посмертно священника и охранника церкви в Махачкале

      Кадыров обратился к чеченцам и силовикам после теракта в Дагестане

      В России раскрыли стратегическое желание Грузии

      Центробанк выступил против прямого доступа инвесторов на биржу

      «Самая сексуальная в мире волейболистка» показала тело в откровенном бикини

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше