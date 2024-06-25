В МИД заявили о недооценке Западом готовности России защищаться

Рябков: Запад недооценивает готовность России обеспечить свои интересы

На Западе недооценивают готовность России в любой ситуации защищать и обеспечивать свои интересы. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков во время Примаковских чтений, его слова приводит РИА Новости.

«Вы правы в недооценке нашими западными противниками готовности России постоять за себя и обеспечить в любой ситуации собственные интересы. Не хочется предполагать даже, что эта недооценка может иметь трагический, фатальный характер», — сказал Рябков.

Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что Россия сохранит контроль над новыми регионами. Политик добавил, что Украина не способна переломить ход конфликта. При этом он подчеркнул, что Запад не будет признавать вхождение в состав России новых регионов. Чешский лидер добавил, что Украина не способна переломить ход конфликта.