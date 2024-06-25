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13:22, 25 июня 2024Культура

Отец арестованного певца Шарлота ответил на вопрос о его туре по стране

Отец арестованного певца Шарлота усомнился в том, что сын даст тур по стране

Фото: Альберт Дзень / ТАСС

Отец арестованного певца Эдуарда Шарлота ответил на вопрос о туре по стране, который анонсировал сын. Его слова приводит РИА Новости.

Собеседник агентства подтвердил, что исполнитель все еще находится под стражей. Он отметил, что не понимает, как его сын собирается давать концерты.

Ранее сжегший паспорт России певец Шарлот, который является фигурантом пяти уголовных дел, анонсировал тур по стране. Он планирует выступить в Самаре, Тольятти, Саратове, Волгограде, Астрахани, Нижнем Новгороде и Казани.

30 мая сообщалось, что Кировский районный суд Самары продлил до 24 июля срок ареста певца. На заседании ему стало плохо, когда он услышал решение суда, ему вызвали скорую. После оказания помощи Шарлота вернули в СИЗО.

Шарлот обвиняется по статьям о реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих. Поводом для этого стали видеоролики, которые молодой человек опубликовал в сети, находясь за границей.

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      Мария Рюрикова
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