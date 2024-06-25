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13:50, 25 июня 2024Спорт

В Госдуме отреагировали на победу троих российских хоккеистов в Кубке Стэнли

Свищев: победа троих россиян в Кубке Стэнли — признание школы русского хоккея

Фото: Sam Navarro / USA TODAY Sports / Reuters

Победа российских хоккеистов Сергея Бобровского, Дмитрия Куликова и Владимира Тарасенко в Кубке Стэнли в составе «Флориды Пантерс» — это признание школы русского хоккея, считает председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. Своим мнением на этот счет депутат поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Радоваться тому, что одна команда заокеанская выиграла у другой команды заокеанской нет смысла с точки зрения каких-то результатов. С точки зрения того, что там участвуют три наших хоккеиста, конечно, это хорошая вещь. Это признание школы русского хоккея. Конечно, нам приятно, что в составе победителя Кубка Стэнли есть россияне. Это классно», — прокомментировал Свищев.

Ранее три российских хоккеиста стали обладателями Кубка Стэнли в составе «Флориды Пантерс». В составе команды выступают российские вратарь Сергей Бобровский, защитник Дмитрий Куликов и нападающий Владимир Тарасенко.

Для Куликова и Бобровского этот Кубок Стэнли стал первым в карьере, Тарасенко брал этот трофей в 2019 году в составе «Сент-Луис Блюз».

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      Алена Шевченко
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