Бобровский, Куликов и Тарасенко выиграли Кубок Стэнли в составе «Флориды»

Бобровский, Куликов и Тарасенко выиграли Кубок Стэнли вместе с «Флоридой»

Три российских хоккеиста стали обладателями Кубка Стэнли в составе «Флориды Пантерс». В седьмой игре финальной серии хоккеисты «Флориды» победили «Эдмонтон Ойлерс» и впервые в истории выиграли главный трофей сезона в НХЛ, сообщает сайт лиги.

В составе «Пантерс» выступают российские вратарь Сергей Бобровский, защитник Дмитрий Куликов и нападающий Владимир Тарасенко.

Седьмой матч серии прошел на домашней арене «Флориды» и завершился со счетом 2:1 (1:1, 1:0, 0:0). Российский защитник Куликов отметился результативным пасом, Бобровский отразил 23 броска из 24.

Для Куликова и Бобровского этот Кубок Стэнли стал первым в карьере, Тарасенко брал этот трофей в 2019 году в составе «Сент-Луис Блюз».