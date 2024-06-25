Порноактер рассказал о темной стороне порноиндустрии

Анонимный американский порноактер, снявшийся более чем в 500 фильмах для взрослых, ответил на вопросы пользователей Reddit и рассказал о заработках, налоговых вычетах и влиянии этого рода деятельности на отношения. Его ответы опубликованы в сабреддите r/AMA.

Порноактер признал, что у порноиндустрии есть темная сторона. По его словам, ему известны случаи, когда люди снимаются в порно не по своей воле.

Лично я пришел в порно добровольно и точно понимал, во что я ввязываюсь. Поэтому я не считаю, что меня кто-то эксплуатирует. Но, к сожалению, есть женщины с сутенерами, которые определенно это делают порноактер

Порноактер утверждает, что избыток секса ничуть не сказался на его либидо, однако повлиял на отношения.

Я совершенно не рассчитываю, что девушка, с которой я встречаюсь, будет заниматься сексом так, как я им занимаюсь на работе. Все прекрасно понимают, что секс в порно не такой, как в реальности. Порно — это работа порноактер

Некоторые пользователи Reddit недоумевали, как зарабатывать на порно, если его можно бесплатно смотреть в интернете.

Сейчас определенно стало меньше денег, чем былые времена. Но я предприниматель. Я участвую в платных съемках. Я продаю частный контент на OnlyFans. У моей студии есть сайт, подписчики которого платят, чтобы посмотреть видео целиком. И я очень много работаю с вебкамом порноактер

Один из вопросов касался техник ухода за половыми органами и ягодицами.

Я посещаю дерматолога и делал лазерную депиляцию ягодиц и промежности. Мне нравится, когда там нет волос. Я так предпочитаю. И да, я, конечно, оформляю налоговые вычеты на траты на костюмы, оборудование, косметические процедуры порноактер

Ранее американские порноактрисы Рейган Фокс и Сильвия Сейдж опровергли распространенный стереотип об индустрии контента для взрослых. Они назвали мифом мнение, что у порноактеров нет других навыков и интересов.