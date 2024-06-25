Продюсер оценил возможность тура по России арестованного певца Шарлота

Продюсер Рудченко назвал анонс тура певца Шарлота пиар-ходом

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко оценил возможность тура по России арестованного певца Эдуарда Шарлота. Его слова приводит NEWS.ru.

Медиаменеджер назвал анонс тура сжегшего паспорт России артиста пиар-ходом. «Какой гастрольный тур может быть у певца с такой антироссийской позицией, с судимостью? Если концерты состоятся, это будет нонсенс», — заявил он.

Рудченко предположил, что Шарлот потерял прибыль от рекламодателей и начал привлекать к себе внимание другими способами. Продюсер подчеркнул, что такое поведение необходимо бойкотировать.

Ранее Шарлот, который является фигурантом пяти уголовных дел, анонсировал тур по стране. Он планирует выступить в Самаре, Тольятти, Саратове, Волгограде, Астрахани, Нижнем Новгороде и Казани.

30 мая сообщалось, что Кировский районный суд Самары продлил до 24 июля срок ареста певца. На заседании ему стало плохо, когда он услышал решение суда, ему вызвали скорую. После оказания помощи Шарлота вернули в СИЗО.

Шарлот обвиняется по статьям о реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих. Поводом для этого стали видеоролики, которые молодой человек опубликовал в сети, находясь за границей.