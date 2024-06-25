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22:31, 25 июня 2024Спорт

Российские флаги вывесили на матче Сербии и Дании

Болельщики вывесили российские флаги на матче Сербии и Дании на Евро-2024

Фото: OFNEWS

Болельщики вывесили российские флаги на матче третьего тура группового этапа Евро-2024 между сборными Сербии и Дании. Об этом сообщается в Telegram-канале OFNEWS.

Отмечается, что триколоры вывесили российские фанаты, присутствующие на матче. На одном из флагов написано «Москва».

На момент публикации новости идет первый тайм. Счет в матче не открыт — 0:0.

20 июня российских болельщиков с флагами страны не пустили на матч второго тура группового этапа Евро-2024 между Сербией и Словенией. Сотрудники службы безопасности стадиона объяснили, что болельщики несут на игру флаг страны, не принимающей участие в матче. Фанаты отправились к другому входу на арену, перевернули триколоры и прошли внутрь, так как их приняли за сербов.

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      Андрей Стрельцов
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