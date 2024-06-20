Фанатов с российскими флагами не пустили на матч Сербии со Словенией на Евро

Фанатов попросили сдать флаги России при входе на матч Сербии и Словении на Евро

Группу фанатов попросили сдать флаги России при входе на матч второго тура группового этапа Евро-2024 между Сербией и Словенией. Об этом сообщает ТАСС.

Сотрудники службы безопасности объяснили свою просьбу тем, что болельщики несут на игру флаг страны, не принимающей участие в матче. Фанаты отправились к другому входу на арену, перевернули триколоры и прошли внутрь, так как их приняли за сербов.

20 июня генеральный секретарь Футбольного союза Себии Йован Сурбатович обратился к Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с требованием наказать сборные Албании и Хорватии. Болельщики команд скандировали кричалки с призывами физической расправы над сербами. Сурбатович отметил, что в случае бездействия УЕФА, сборная Сербии может сняться с турнира.

На момент публикации новости идет второй тайм матча Сербия — Словения. Словенцы лидируют со счетом 1:0, гол забил Жан Карничник.