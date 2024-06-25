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14:56, 25 июня 2024Спорт

Российские и белорусские флаги запретили приносить на матчи Уимблдона

Российские и белорусские флаги запретили приносить на матчи Уимблдона-2024

Фото: Julian Finney / Getty Images

Российские и белорусские флаги запретили на матчи Уимблдона-2024. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе теннисного турнира.

Представители соревнований уточнили, что болельщикам разрешено использовать небольшие флаги. При этом российская и белорусская символика будет находиться под запретом.

«Их нельзя будет проносить на территорию турнира», — уточнили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что российских и белорусских теннисистов обяжут подписать декларацию о нейтралитете для участия в Уимблдоне-2024. Уточнялось, что аналогичные правила действовали в 2023 году.

Соревнования продлятся с 1 по 14 июля. В 2022 году россиян и белорусов не допустили до участия в Уимблдоне.

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      Алексей Гусев
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