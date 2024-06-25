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11:25, 25 июня 2024Спорт

Участвующий в СВО Минеев дал совет по воспитанию патриотизма в детях

Минеев призвал для воспитания патриотизма в детях закутывать их в триколор

Фото: Анатолий Медведь / РИА Новости

Российский боец смешанного стиля (ММА) Владимир Минеев, принимающий участие в СВО на Украине, дал совет по воспитанию патриотизма в детях. Его слова приводит RT. \

По словам спортсмена, этим нужно заниматься с первых дней жизни. «Родился, сразу закутываем во флаг России», — призвал Минеев.

Боец также отметил, что детям в раннем детстве нужно заниматься борьбой. «Вольной или греко-римской, лет до 14. А с 15 лет — ударка», — добавил Минеев.

На данный момент Минеев принимает участие в спецоперации на Украине. Повестку спортсмен, ранее служивший в ВДВ, получил в сентябре 2022 года.

Минеев провел 18 боев в ММА. На его счету 16 побед и одно поражение. Еще один поединок завершился вничью.

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      Алексей Гусев
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