В Кении направили военных для борьбы с беспорядками

Президент Кении Руто: для борьбы с протестами направлены военные

Президент Кении Уильям Руто в обращении к нации заявил, что распорядился направить военных на подавление беспорядков, мобилизованы все силы для борьбы с протестами в стране. Об этом он сказал в эфире телеканала Citizen.

«Были мобилизованы все силы обеспечения безопасности страны для противодействия протестам», — сказал Руто.

Глава государства назвал происходящее в стране угрозой конституционному строю. Он заявил о готовности дать полноценный ответ на происходящие события.

Ранее протестующие в Найроби ворвались в парламент Кении и взорвали там дымовые шашки. В законодательном органе страны шло голосование по проекту бюджета с повышением налогов. В ходе беспорядков пострадала сводная сестра бывшего президента США Барака Обамы, журналистка Аума Обама.

Позднее президент Уильям Руто заявил, что готов вступить в диалог с протестующими. При этом должен быть организован «на конституционных механизмах».