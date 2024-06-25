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17:21, 25 июня 2024Мир

В Кении вспыхнул бунт из-за повышения налогов. В ходе беспорядков пострадала сестра Барака Обамы

Протестующие в Кении ворвались в парламент и подожгли полицейскую машину

Фото: Monicah Mwangi / Reuters

Сводная сестра бывшего президента США Барака Обамы, журналистка Аума пострадала во время разгонов протестов в столице Кении Найроби. Правоохранители применили слезоточивый газ против протестующих.

По словам женщины, у присутствовавших были только флаги и баннеры, однако это не помешало полицейским бороться с протестующими данными методами.

У этих молодых людей нет больше ничего... Как они могут применять против них слезоточивый газ?

Аума Обамажурналистка

Отвечая на вопрос о том, почему Обама, которая не участвовала в политике ранее, присоединилась к протестующим, женщина заявила, что хочет светлого будущего для своей дочери и внуков в Кении.

Аума Обама.

Аума Обама.

Фото: Reuters

Протестующие ворвались в здание парламента Кении

25 июня протестующие в столице Кении ворвались в парламент страны, где только что завершилось голосование по проекту бюджета с повышением налогов.

С криками «предатели» протестующие взрывали дымовые шашки, подожгли машину правоохранителей, повредили часть забора парламента, после чего прорвались в здание и подожгли его. Кроме того, они вырвали национальный флаг на территории законодательного органа.

Начальник полиции кенийской столицы Адамсон Бунгей рассказал, что в ходе протестов огнестрельные ранения получили по меньшей мере четыре человека, они госпитализированы.

Фото: Monicah Mwangi / Reuters

Кению охватили бунты против повышения налогов

Волна протестов в Кении началась в середине июня в связи с планами правительства по повышению налогов на ряд товаров и услуг. В частности, речь шла о введении 16-процентного налога на добавленную стоимость при покупке хлеба, перевозке сахара, использовании мобильных и финансовых услуг, операциях с иностранной валютой, а также налоге в 2,5 процента на автотранспорт и акцизе на растительное масло.

Президент страны Уильям Руто подчеркивал, что правительство готово на диалог с протестующими, однако бунт продолжился. По данным издания Citizen Digital, пострадали не менее 200 человек, несколько были застрелены полицейскими.

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Вашингтон внес Кению в число своих главных союзников. В настоящее время «основными союзниками США вне НАТО» являются 20 стран, среди которых, в частности, Израиль, Египет, Аргентина, Пакистан, Южная Корея, Япония, Тайвань и Катар.

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      Варвара Кошечкина
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