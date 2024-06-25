Президент Кении заявил о готовности вступить в диалог с протестующими

Президент Кении Руто заявил, что готов вступить в диалог с протестующими

Президент Кении Уильям Руто в обращении к нации заявил, что готов вступить в диалог с протестующими. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NTV.

«Как я уже заявил в воскресенье, я готов вступить в диалог с протестующими, но он должен быть основан на конституционных механизмах», — отметил он.

Ранее протестующие в Найроби ворвались в парламент Кении и взорвали там дымовые шашки.

Отмечается, что в законодательном органе страны шло голосование по проекту бюджета с повышением налогов. В ходе беспорядков пострадала сводная сестра бывшего президента США Барака Обамы, журналистка Аума Обама.