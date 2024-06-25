В МИД России назвали договор с КНДР предупреждением для решающих проблемы военным путем

Руденко: договор РФ с КНДР — предупреждение для решающих проблемы военным путем

Договор России с КНДР — предупреждение для стран, решающих проблемы региона военным путем, он не направлен против Южной Кореи или третьих стран. Об этом заявил замглавы МИД России Андрей Руденко, сообщает РИА Новости.

«Договор является своего рода предупреждением для тех стран, которые, наверное, рассчитывали бы или планируют решить проблемы полуострова и региона в целом военным путем», — отметил дипломат.

По словам замглавы российского внешнеполитического ведомства, соглашение не имеет цели подорвать и без того непростую ситуацию в Северо-Восточной Азии.

19 июня президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве во время переговоров в Пхеньяне. Российский лидер заявил, что договор предполагает оказание помощи в случае нападения на одну из стран-участниц соглашения.