В МИД России оценили возможности ядерного сдерживания

Замглавы МИД Рябков: Россия имеет большой потенциал в сфере ядерного сдерживания

Россия имеет большой потенциал в сфере ядерного сдерживания, который в любом сценарии ощутит Запад. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, его слова передает РИА Новости.

«В совокупности, я думаю, у России имеется большой потенциал в сфере ядерного сдерживания, позволяющий донести сигнал до Запада. Даже в отсутствие готовности другой стороны вести внятный трезвый и здравый диалог, как это было уже в прошлом», — отметил дипломат.

Рябков добавил, что существует опасность риска ядерной эскалации со стороны западных стран. Однако он подчеркнул, что Россия будет делать «все возможное для того, чтобы не допустить этого».

18 июня Сергей Рябков заявил, что поведение стран Запада на фоне российской специальной военной операции (СВО) указывает на необходимость уточнения некоторых параметров российской ядерной доктрины.