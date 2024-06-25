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12:48, 25 июня 2024Спорт

Волков и Павлович поменялись местами в рейтинге UFC

Александр Волков и Сергей Павлович поменялись местами в рейтинге UFC
Александр Волков

Александр Волков. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Российские бойцы смешанного стиля (ММА) Александр Волков и Сергей Павлович поменялись местами в рейтинге тяжеловесов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом сообщил журналист Джон Морган в соцсети X.

Волков поднялся с пятой строчки на третью позицию. Павлович проследовал в обратном направлении. Чемпионским поясом UFC в тяжелом весе владеет американец Джон Джонс.

Волков и Павлович провели поединок в ночь на 23 июня. Встреча тяжеловесов продлилась все три раунда, судьи единогласным решением отдали победу Волкову.

В активе 35-летнего Волкова 38 побед и 10 поражений в MMA. На счету 31-летнего Павловича 18 побед при трех поражениях.

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      Алексей Гусев
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