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10:25, 25 июня 2024Ценности

Возлюбленная Джейсона Стэйтема показала фигуру в нижнем белье

Модель Роузи Хантингтон-Уайтли показала фигуру в синем нижнем белье из кружева

Фото: @rosiehw

Британская супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли снялась в нижнем белье для рекламы бренда Marks and Spencer. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

На размещенных кадрах 37-летняя возлюбленная актера Джейсона Стэйтема позировала в кружевном комплекте синего цвета, состоящем из бюстгальтера на бретелях и трусов. При этом звезда показала подтянутую фигуру с кубиками пресса.

Кроме того, звезде завили длинные светлые волосы в локоны, а также нанесли макияж в нейтральных оттенках.

Ранее в июне возлюбленная Джейсона Стэйтема показала фото в прозрачном платье. Наряд без бретелей был декорирован массивными искусственными цветами. Свой образ она дополнила многочисленными золотыми украшениями.

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      Екатерина Ештокина
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