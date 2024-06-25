Возлюбленная Джейсона Стэйтема показала фигуру в нижнем белье

Модель Роузи Хантингтон-Уайтли показала фигуру в синем нижнем белье из кружева

Британская супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли снялась в нижнем белье для рекламы бренда Marks and Spencer. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

На размещенных кадрах 37-летняя возлюбленная актера Джейсона Стэйтема позировала в кружевном комплекте синего цвета, состоящем из бюстгальтера на бретелях и трусов. При этом звезда показала подтянутую фигуру с кубиками пресса.

Кроме того, звезде завили длинные светлые волосы в локоны, а также нанесли макияж в нейтральных оттенках.

Ранее в июне возлюбленная Джейсона Стэйтема показала фото в прозрачном платье. Наряд без бретелей был декорирован массивными искусственными цветами. Свой образ она дополнила многочисленными золотыми украшениями.