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15:28, 25 июня 2024Россия

Выводивший людей из горевшего во Фрязино здания охранник рассказал о начале пожара

Спасавший людей из пожара во Фрязино охранник заявил, что не считает себя героем

Фото: МЧС РФ / РИА Новости

Охранник бывшего здания НИИ «Платан» в подмосковном Фрязино, который вывел из горящего здания и спас десятки людей, заявил, что не считает себя героем. Слова 58-летнего Багомеда Багомедова приводит Telegram-канал Shot.

Охранник рассказал, что в момент начала пожара он вместе с арендатором поднялся на шестой этаж НИИ, где почувствовал странный запах, после чего начал оповещать всех сотрудников о возгорании, благодаря чему люди быстро покинули здание.

При этом сам мужчина считает, что «просто делал свою работу» и «ничего такого не совершал».

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Ранее в подмосковном управлении Следственного комитета (СК) «Ленте.ру» сообщили, что причиной пожара во Фрязино могла стать неисправная проводка. Как уточнили в ведомстве, все помещения здания, где произошло возгорание, сданы в аренду 50 различным организациям. По местам проживания их директоров и руководства самого здания были проведены обыски.

Мощный пожар в бывшем здании НИИ «Платан» начался днем 24 июня. В момент происшествия в одном из помещений оказались заблокированы люди, в результате двое из них выпали из окна. По данным регионального управления СК, жертвами происшествия стали шесть человек.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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