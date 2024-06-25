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12:58, 25 июня 2024Силовые структуры

Заочный арест феминистки Маршенкуловой в России признан законным

Мосгорсуд отклонил жалобу феминистки Маршенкуловой на заочный арест

Фото: Telegram-канал «Женская власть»

Мосгорсуд признал законным заочный арест феминистки Залины Маршенкуловой, обвиняемой по статье 205.2 УК РФ («Публичное оправдание терроризма»). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Тем самым была отклонена апелляционная жалоба защиты на постановление Перовского суда столицы, который избрал ей меру пресечения.

Срок ареста будет считаться с момента фактического задержания, экстрадиции или депортации Маршенкуловой на территорию России.

Причиной возбуждения уголовного дела в отношении феминистки стал пост в ее Telegram-канале после теракта против военкора Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин). Эксперты Московского исследовательского центра увидели в нем признаки оправдания терроризма.

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      Любовь Ширижик
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