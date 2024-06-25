Заочный арест феминистки Маршенкуловой в России признан законным

Мосгорсуд отклонил жалобу феминистки Маршенкуловой на заочный арест

Мосгорсуд признал законным заочный арест феминистки Залины Маршенкуловой, обвиняемой по статье 205.2 УК РФ («Публичное оправдание терроризма»). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Тем самым была отклонена апелляционная жалоба защиты на постановление Перовского суда столицы, который избрал ей меру пресечения.

Срок ареста будет считаться с момента фактического задержания, экстрадиции или депортации Маршенкуловой на территорию России.

Причиной возбуждения уголовного дела в отношении феминистки стал пост в ее Telegram-канале после теракта против военкора Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин). Эксперты Московского исследовательского центра увидели в нем признаки оправдания терроризма.