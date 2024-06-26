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11:11, 26 июня 2024Спорт

Ефимовой откажут в wild card на Олимпиаду

Юлии Ефимовой откажут в wild card на Олимпиаду-2024
Юлия Ефимова

Юлия Ефимова. Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Российской пловчихе Юлии Ефимовой откажут в wild card для участия в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом ТАСС сообщили в Международной федерации плавания (World Aquatics).

В организации заявили, что такая возможность не предусмотрена. По словам представителя пресс-службы World Aquatics, путевку на Игры можно получить, только выполнив квалификационный норматив.

Ранее стало известно, что Ефимова провалила отбор на Олимпиаду. Спортсменка на чемпионате Багамских островов не выполнила квалификационный норматив на дистанциях 100 и 200 метров брассом.

14 июня Ефимова получила нейтральный статус для участия в Олимпиаде. Россиянка — шестикратная чемпионка мира. В ее активе также бронза Олимпийских игр-2012 в Лондоне и два серебра на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро.

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      Алексей Гусев
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