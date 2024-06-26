Грузин Кварацхелия забил сборной Португалии на второй минуте матча Евро-2024

Нападающий сборной Грузии Хвича Кварацхелия забил гол в ворота национальной команды Португалии на второй минуте матча третьего тура группового этапа чемпионата Европы 2024 года. Трансляция ведется на сайте «Матч ТВ».

Встреча проходит в Гельзенкирхене на стадионе «Фелтинс-Арена». На момент публикации новости счет в матче — 1:0.

Кварацхелия перешел в московский «Локомотив» из грузинского «Рустави» на правах аренды в 2019 году. Он провел в составе железнодорожников семь матчей, в которых отметился одним забитым мячом. Вместе со столичным клубом он стал обладателем Кубка России и серебряным призером чемпионата страны. После этого хавбек подписал контракт с казанским «Рубином», в котором провел три года.

В 2022 году Кварацхелия перешел в «Наполи» за десять миллионов евро. Вместе с новым клубом полузащитник стал чемпионом Италии в сезоне-2022/2023 и был признан самым ценным игроком Серии А. В данный момент Кварацхелия является самым дорогим игроком из стран бывшего СССР, его трансферная стоимость оценивается в 80 миллионов евро.

