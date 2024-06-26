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18:32, 26 июня 2024Спорт

Мэр Парижа обвинила Макрона в испорченном празднике Олимпиады

Мэр Парижа Идальго обвинила Макрона в испорченном празднике Олимпиады-2024
Анн Идальго

Анн Идальго. Фото: Gao Jing / Globallookpress.com

Мэр Парижа Анн Идальго раскритиковала президента страны Эммануэля Макрона за роспуск парламента в преддверии Олимпийских игр 2024 года. Ее слова приводит Ouest France.

Идальго обвинила Макрона в том, что «жестом насилия над французами президент портит праздник». Она заявила, что очень тяжело восприняла объявление о роспуске незадолго до Игр, и посетовала на последствия для проведения соревнований.

9 июня Макрон объявил о роспуске нижней палаты парламента страны — Национального собрания, и назначил досрочные выборы, первый тур которых состоится 30 июня, второй — 7 июля.

Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

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      Анастасия Борисова
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