МИД России назвал решение ЕСПЧ по Крыму юридически ничтожным

МИД РФ: решение ЕСПЧ по Крыму юридически ничтожно для Москвы, его не исполнят

Решение Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) по обвинению России в нарушении ряда статей конвенции в иске Украины по Крыму — юридически ничтожно для Москвы после выхода из Совета Европы в 2022 году. Об этом заявил директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев, сообщает РИА Новости.

«Решения, принятые ЕСПЧ после выхода России, для нас являются ничтожными. Эти решения мы не признаем и исполнять их не собираемся», — сказал он.

Ранее Большая палата ЕСПЧ признала Россию виновной в нарушении ряда статей в иске Украины по Крыму. Суд признал частично приемлемой жалобу Украины по нарушениям прав человека в Крыму, но сочла недоказанными остальные обвинения украинской стороны, а также не стала рассматривать вопрос законности воссоединения Крыма с Россией с позиции международного права.