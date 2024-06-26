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11:14, 26 июня 2024Культура

На Украине возбудили дело против Карена Шахназарова

На Украине возбудили дело против Карена Шахназарова из-за поддержки России

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

На Украине завели дело против советского и российского кинорежиссера Карена Шахназарова. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что причиной такого шага стали высказывания кинематографиста в поддержку действий Москвы. «При процессуальном руководстве прокуроров офиса генерального прокурора предъявлено подозрение российскому кинорежиссеру, руководителю государственного киноконцерна», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса генерального прокурора Украины.

При этом имя режиссера в посте не указывается, однако по сопровождающей сообщение фотографии понятно, что речь идет о Шахназарове.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело в отношении звезды сериала «Универ», актера Виталия Гогунского.

До этого СБУ заочно предъявила обвинения переехавшему в Россию продюсеру групп Quest Pistols, «Грибы» и «Нервы» Юрию Бардашу.

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