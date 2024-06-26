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16:33, 26 июня 2024Интернет и СМИ

Названа отказавшаяся осуждать ответные меры России в отношении европейских СМИ страна

Венгрия отказалась осуждать ответные меры России на блокировку СМИ в ЕС

Фото: Marton Monus / Reuters

Стало известно, какая страна отказалась осуждать ответные меры России в отношении европейских СМИ. Ее назвал портал 444.hu.

Источник, работающий в одной из организаций Европейского союза (ЕС), заявил порталу, что только правительство Венгрии отказалось присоединиться к осуждению мер России по ограничению доступа европейских медиа на своей территории.

Ранее сообщалось, что Евросоюз не смог выступить с осуждением российских мер. В качестве причина был назван отказ одной страны присоединиться к заявлению ЕС.

25 июня МИД России сообщил, что Россия ограничит доступ к 81 СМИ и медиаоператорам Европейского союза на территории страны. Эти действия стали ответными мерами на блокировку российских СМИ в Европе.

Ранее Совет Евросоюза объявил, что на территории ЕС с 25 июня ограничат доступ к трем российским СМИ. Ограничительные меры коснулись агентства РИА Новости, изданий «Российская газета» и «Известия».

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