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16:50, 26 июня 2024Интернет и СМИ

Австрийскую журналистку обязали покинуть Россию

МИД РФ: австрийскую журналистку Каролу Шнайдер обязали покинуть Россию

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Журналистку австрийской радиовещательной компании ORF Каролу Шнайдер обязали покинуть Россию в ответ на отзыв аккредитации у корреспондента ТАСС. Об этом говорится в заявлении МИД России.

Сообщается, что журналистку вызвали в МИД 26 июня. «Ей предписано сдать аккредитационное удостоверение и в ближайшее время покинуть территорию Российской Федерации», — отмечается в заявлении.

В ведомстве подчеркнули, что это действие было совершено в качестве ответной меры на соответствующее решение австрийских властей в отношении корреспондента ТАСС Арины Давидян. 24 июня ей не продлили разрешение на пребывание в стране и предписали покинуть территорию Австрии в течение двух недель. Отмечалось, что в апреле Давидян лишили аккредитации.

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В заявлении МИД также допустил, что в случае если Вена пересмотрит решение относительно журналистки ТАСС, то Москва может восстановить аккредитацию Шнайдер.

Ранее МИД России озвучил ответные меры на блокировку российских СМИ на территории ЕС. Сообщалось, что с 25 июня на территории России ограничили доступ к 81 медиаресурсу и медиаоператору Евросоюза.

До этого Совет Евросоюза сообщил, что с 25 июня на территории ЕС ограничат доступ к трем российским СМИ. Запрет коснулся РИА Новости, изданий «Известия» и «Российская газета».

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